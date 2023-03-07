Возвращение «Модного приговора» в эфир назвали преждевременным Источник РИА Новости: «Модный приговор» по-прежнему в отпуске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев

Информация о возвращении передачи «Модный приговор» в эфир Первого канала преждевременна, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в команде шоу. По его данным, программа до сих пор остается в отпуске.

Слухи о возвращении «Модного приговора» в эфир преждевременны. Программа по-прежнему в отпуске, — сказал собеседник агентства.

Дополнительных подробностей он не привел.

Ранее ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал NEWS.ru, что программа скоро вернется в эфир. Историк моды сообщил, что после перезапуска формат проекта претерпит изменения. Программа о моде и стиле, выходившая в эфире Первого канала, исчезла из сетки вещания весной 2022 года.

СМИ писали, что проект заморозили якобы из-за ухода из России зарубежных брендов одежды, однако в декабре ведущий заявил, что срок его контракта с Первым каналом истекает в конце 2022 года.

При этом в комитете Госдумы по обороне призвали арестовать и возбудить уголовное дело против Васильева. Первый зампред комитета Алексей Журавлев утверждал, что искусствовед всегда «истекал ненавистью» к России, и что ведущего за его высказывания нужно привлечь к ответственности за дискредитацию армии.