Лишившаяся руки Маргарита Грачева поддержала Романа Костомарова Телеведущая Грачева: Костомарову придется учиться жить по-новому, если ему ампутируют руки

Фото: vk.com/mama_transformer

Маргарита Грачева

Лишившаяся обеих кистей телеведущая Маргарита Грачева поддержала фигуриста Романа Костомарова, которому могут ампутировать руки из-за отмирания тканей. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она сказала, что потеря любой части тела является сложным жизненным испытанием, но его возможно преодолеть. Она уточнила, что в случае потери рук Костомарову придется учиться жить по-новому, а в этом могут помочь примеры других людей, которые оказались в той же жизненной ситуации.

Жизнь на этом не заканчивается. <...> Нужно учиться жить по-новому. Тут как раз помогают примеры других людей. Я знаю человека, который в результате взрыва гранаты в армии лишился рук и ног. Но он занимается дайвингом и погружается на более чем 40-метровую глубину. И таких примеров много, — подчеркнула Грачева.

Телеведущая добавила, что потеря конечностей — это крайне тяжелая ситуация для фигуриста и олимпийского чемпиона. Она пояснила, что осознает всю величину трагедии спортсмена, потому что ее сын тоже занимается фигурным катанием.

В 2017 году ревнивый муж-садист отрубил Грачевой кисти обеих рук, нанеся пострадавшей не менее десяти ударов топором. Врачи смогли спасти одну из рук девушки. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 2 млн рублей.

Спортивный врач Александр Алешин ранее рассказал, что успех борьбы врачей за сохранение рук фигуриста Романа Костомарова от распространения некроза тканей будет зависеть от его сосудов, которые находятся в плохом состоянии. Он назвал ситуацию со здоровьем спортсмена тревожной. Эксперт подчеркнул, что рядом с Костомаровым неотлучно находятся врачи, которые наблюдают за динамикой его состояния.