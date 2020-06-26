Лига безопасного Интернета нашла четыре тысячи фейков о голосовании

https://static.news.ru/photo/b14e81d4-b7d8-11ea-a284-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий рост количества ложных публикаций об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ обнаружили волонтёры Лиги безопасного Интернета. Об этом сообщила директор организации и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

На 17:00 26 июля зафиксировано 4 тыс. 132 фейка о предстоящем общероссийском голосовании о поправках в Конституцию России. Волонтёры отмечают беспрецедентный всплеск числа фейков в связи со стартом общероссийского голосования 25 июня, — приводит слова Мизулиной ТАСС.

Она рассказала, что добровольцы Лиги работают почти 24 часа в сутки. По словам директора Лиги, за истекший период зафиксировано беспрецедентное количество новых вбросов.

Мы ведём мониторинг с 5 июня. Сегодня их общее число выросло в 1,7 раза, то есть за сутки было обнаружено почти полторы тысячи подобных сообщений. С таким числом фейков, распространённых одномоментно, мы не сталкивались, даже работая по мониторингу фейков о коронавирусе, — подчеркнула Мизулина.

Она пояснила, что такой всплеск связан с началом общероссийского голосования.

Проголосовать онлайн смогут жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня. Именно эти регионы стали пилотными в эксперименте по онлайн-плебисциту.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Как писал NEWS.ru, в дистанционном общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие две трети подавших заявки.