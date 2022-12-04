Лидер «Руки вверх!» отменил запрет на камуфляж в барах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Жуков

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что отменяет запрет на ношение камуфляжа в своих барах. Ранее в одном из его заведений в Краснодаре охрана отказалась пускать мужчину в камуфляже, тот представился участником СВО. В своем видеообращении в Telegram музыкант подчеркнул, что мужчина не попал в бар исключительно по дресс-коду, однако сейчас это правило отменено.

Ребята правы — времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар. Это абсолютно нормально, и теперь всё будет по-другому. <...> Я думаю, мы решим этот вопрос. Парней не пустили не потому, что они военные или были в форме, парней не пустили из-за камуфляжа. Просто камуфляж без знаков отличия. Но такого больше не повторится, правила старые я отменил, — сказал Жуков.

Также он заявил, что свяжется по телефону с мужчиной, которого не пустили в бар. По словам музыканта, если тот реально окажется участником военной операции, он отдельно пригласит его и его сослуживцев. Жуков отметил, что рад видеть «защитников родины» в своих заведениях.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что в Саратове двух мобилизованных не пустили в бар. Охранник отказался пускать в заведение мужчин из-за того, что они были одеты в военную форму и находились в нетрезвом состоянии. Инцидент записали на видео и опубликовали в Сети. После этого в социальных сетях появились призывы собраться у заведения и потребовать у владельцев объяснений.

Позднее в саратовский паб пришла полиция с проверкой. Заведение временно приостановило деятельность из-за прибывших сотрудников правоохранительных органов.