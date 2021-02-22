Лидер ЛДПР Жириновский возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

https://static.news.ru/photo/6d53ce8c-75c7-11eb-97f3-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: zhirinovskylive/t.me

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня защитника Отечества. Политик возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Об этом сообщается в Telegram-канале Жириновского. Опубликована его фотография возле мемориала в Александровском саду у Кремлёвской стены.

Мемориал был открыт в 1967 году после того, как на этом месте был торжественно перезахоронен прах неизвестного советского воина, перенесённый из братской могилы в Московской области. Главным элементом памятника является Вечный огонь.

В 1997 году возле Могилы Неизвестного Солдата был установлен почётный караул, который несут военнослужащие Президентского полка. С 2009 года монумент является общенациональным мемориалом воинской славы.

Ранее 23 февраля к памятнику пришёл президент РФ Владимир Путин — российский лидер возложил цветы, как он это делает ежегодно в эту дату. Таким образом он почтил память погибших воинов.

Как писал NEWS.ru, в России 23 февраля праздничные артиллерийские салюты прогремят в 21:00 по местному времени в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В столице залпы окрасятся в цвета российского триколора.