В российских городах в честь Дня защитника Отечества пройдёт салют

В России 23 февраля, в День защитника Отечества, праздничные артиллерийские салюты прогремят в 21:00 по местному времени в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
В Москве залпы окрасятся в цвета российского триколора.
Как
По информации ведомства, из 18 легендарных орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчёты произведут тридцать холостых артиллерийских залпов.
Как ранее писал NEWS.ru, член совета Гильдии маркетологов Николас Коро составил рейтинг «антиподарков» для мужчин к 23 Февраля. Эксперт отметил, что первое место в перечне худших подарков безусловно занимают носки. Маркетолог рассказал, что День защитника Отечества — это не просто праздник, но ещё и мерило вкуса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной.