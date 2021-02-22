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В российских городах в честь Дня защитника Отечества пройдёт салют

10:20, 23 февраля 2021

В России 23 февраля, в День защитника Отечества, праздничные артиллерийские салюты прогремят в 21:00 по местному времени в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В Москве залпы окрасятся в цвета российского триколора.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, салют устроит отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Михалкина. Установки будут размещены на Лужнецкой набережной, Поклонной горе и парке ВДНХ. В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

По информации ведомства, из 18 легендарных орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчёты произведут тридцать холостых артиллерийских залпов.

Как ранее писал NEWS.ru, член совета Гильдии маркетологов Николас Коро составил рейтинг «антиподарков» для мужчин к 23 Февраля. Эксперт отметил, что первое место в перечне худших подарков безусловно занимают носки. Маркетолог рассказал, что День защитника Отечества — это не просто праздник, но ещё и мерило вкуса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

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