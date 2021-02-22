В российских городах в честь Дня защитника Отечества пройдёт салют

Мошенники используют четыре основных способа узнать персональные данные будущих возможных жертв. Чаще всего они получают имена и телефоны россиян из «брешей» в безопасности компаний или от информаторов в них, из социальных сетей или через мошеннические сайты.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Новости. Так, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что россияне сами часто делятся своими именами и номерами телефонов в социальных сетях. Он добавил,...