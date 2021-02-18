Названы россияне, которые могут получить льготу на ЖКХ

https://static.news.ru/photo/fefb2822-0d94-11ea-949b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

К правительству обратились с просьбой вдвое увеличить число граждан — льготников по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Автор инициативы — Общественная палата РФ — предлагает помогать тем семьям, чей доход был низким в последние два месяца перед обращением. Сейчас основанием является только полугодовой низкий доход.

ОП направила письмо с предложением расширить круг льготников на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила газета «Известия».

В России на сегодняшний день льготы по оплате ЖКУ получают 5,4% российских семей. Однако далеко не все ими пользуются из-за сложных условий начисления. Поэтому средства частенько возвращаются в казну.

Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги, — прокомментировала ситуацию глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что сегодня субсидии не выдают россиянам, просрочившим оплату «коммуналки» на два месяца, то есть действует двойная защита от недобросовестных граждан. Но именно факт неоплаты говорит о том, что в семье могут быть проблемы с деньгами.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как сделать ипотеку в России доступной. По её мнению, в первую очередь нужно отказаться от льготной ипотеки, которая провоцирует рост цен на жильё.