Семья российских лесбиянок, которым угрожали после того, как они появились в рекламе продуктовой сети «ВкусВилл», покинула Россию. Известно, что сейчас женщины проживают в Барселоне (Испания) и говорят, что там чувствуют себя в безопасности. Об этом сообщило издание The Guardian.

Семья стала объектом кампании ненависти в социальных сетях после того, как они появились в рекламе «ВкусВилла». Позже компания извинилась и заменила фотографию на фотографию гетеросексуальной семьи, — пишет издание.

Одна из россиянок призналась, что семья не чувствовала себя в безопасности в России «из-за её гомофобных законов».

Во многих чатах опубликовали наши учётные записи в Instagram и адреса электронной почты. Было много глупых комментариев, но также и страшных, например, изображение топора, залитого кровью. У нас нет антидискриминационных законов, поэтому у нас нет никакой защиты. Мы не можем пойти в полицию, — рассказала младшая дочь семьи Мила.

При этом она отметила, что у семьи нет плохих чувств к «ВкусВиллу», потому что «это просто компания в капиталистической стране с гомофобным правительством». Наоборот она и члены её семьи выразили благодарность за то, что компания дала им возможность «быть услышанными».

The Guardian напомнила, что в 2013 году в России был принят «закон о гей-пропаганде», «направленный на защиту детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей» и запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений с несовершеннолетними» в прессе и в Интернете.

ЛГБТ-семья решилась на переезд в Испанию после того, как испанская газета El País опубликовала историю о них. Многие люди в Испании начали приглашать их в страну и предлагали помощь и защиту.

В соцсетях на материал The Guardian отреагировали многие европейцы. Они написали много гадостей про россиян и утверждали, что всё дело якобы в «авторитарном режиме» Владимира Путина.

«Наслаждайтесь жизнью в свободной стране!», «Русские настоящие фанатики», добавили другие.

Ранее стало известно, что лесбийская семья в полицию по поводу угроз не обращалась, потому что боится: полицейские угрожали и отвратительно к ним относились.