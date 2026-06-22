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22 июня 2026 в 17:15

Летом делаю салат из макарон и помидоров: берем красный лук и мягкий сыр — получется легкий, вкусный обед

Фото: D-NEWS.ru
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Летом совсем не хочется тяжелых блюд и долгой готовки. В такие дни часто выручает этот салат с макаронами, помидорами и сыром. Получается сытно, свежо и очень ярко на вкус. Благодаря овощам и зелени салат остается легким, а макароны делают его полноценным блюдом, которое вполне может заменить ужин.

Особую свежесть здесь дают сладкие помидоры, красный лук и большое количество зелени.

Для приготовления вам понадобится: макароны пенне — 200 г, помидоры черри — 250 г, болгарский перец — 1 шт., красный лук — 1 шт., сыр фетакса — 100 г, петрушка — 10 г, укроп — 10 г, базилик — 10 г, растительное масло — 3 ст. л., прованские травы — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Макароны отварите в подсоленной воде до состояния аль денте. Откиньте на дуршлаг и полностью остудите. Помидоры черри разрежьте пополам, болгарский перец нарежьте небольшими кусочками, а красный лук — тонкими полукольцами. Сыр нарежьте аккуратными кубиками. Зелень мелко порубите ножом.

В большой миске соедините макароны, помидоры, перец, красный лук и зелень. Добавьте сыр. Отдельно смешайте растительное масло с прованскими травами и небольшим количеством соли. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить кусочки сыра. Перед подачей дайте блюду постоять 10 минут, чтобы ингредиенты обменялись вкусами и ароматами.

Личный опыт:

Этот салат появился у меня летом совершенно случайно, когда остались макароны после ужина. Теперь готовлю его регулярно в сезон помидоров. Особенно нравится сочетание сладких черри, солоноватого сыра и красного лука.

Проверено редакцией
лето
салат
макароны
помидоры
сыр
зелень
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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