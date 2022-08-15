Летчик Ярошенко сообщил о возобновлении дела по его похищению Летчик Ярошенко сообщил о возобновлении уголовного дела против причастных к его похищению

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Константин Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что возобновлено уголовное дело в отношении лиц, причастных к его похищению в 2010 году. По его словам, обвиняемыми выступают граждане США и Либерии, сообщает в Telegram ТАСС.

Мне позвонили из ростовского [следственного управления] СК и сказали, что дело возобновили. Это дело в отношении 22 граждан США и Либерии, а также компаний, которые причастны к моему похищению, пыткам и нарушению ряда международных законов и конвенций, в том числе законодательства РФ, США, Украины и Либерии, — подчеркнул Ярошенко.

Он уточнил, что показания по данному делу давал, находясь в Ростове-на-Дону.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы, но в апреле 2022 года его обменяли на американского студента.

Ранее стало известно, что после возвращения домой Ярошенко заявил: власти США обвиняют Россию в нарушении прав человека, но сами их не соблюдают. Он рассказал, как был похищен, как его пытали, как незаконно без каких-либо юридических процедур и уведомления России его выкрали из третьей страны и доставили в США, где осудили по сфальсифицированному делу.