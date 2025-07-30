Лесная поляна на тарелке: странно звучит, но все просят добавку

Салат «Лесная поляна» — идеальный вариант для праздничного стола или уютного семейного ужина. Яркий, эффектный и аппетитный, он не требует дорогих продуктов, но неизменно вызывает восторг у гостей. Попробуйте приготовить его сами — результат вас приятно удивит.
Ингредиенты
- Маринованные шампиньоны — 150 г
- Картофель — 150 г
- Куриная грудка (отварная) — 150 г
- Лук репчатый — 45 г
- Яйца — 2 шт.
- Майонез — 90 г
- Зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) — 7 г
- Соль — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 156 ккал
- Белки — 17 г
- Жиры — 2 г
- Углеводы — 4 г
Как приготовить пошагово
Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты. Картофель, яйца и куриную грудку заранее отварите и остудите.
Шаг 2.
Картофель очистите и натрите на тёрке. Выложите на тарелку первым слоем, при необходимости слегка посолите. Формировать салат удобно в специальном кулинарном кольце.
Шаг 3.
Смажьте картофельный слой тонким слоем майонеза для сочности.
Шаг 4.
Мелко нарежьте репчатый лук и выложите вторым слоем. Его тоже слегка промажьте майонезом.
Шаг 5.
Отварную куриную грудку нарежьте мелкими кубиками и распределите третьим слоем, посолите по вкусу и снова смажьте майонезом.
Шаг 6.
Сваренные вкрутую яйца очистите, натрите на тёрке и выложите четвёртым слоем, слегка посолите и полейте майонезом.
Шаг 7.
Мелко нарежьте зелень и равномерно присыпьте верх салата. Поверх зелени красиво выложите маринованные шампиньоны шляпками вверх, чтобы создать эффект «лесной поляны».
Шаг 8.
Дайте салату настояться в холодильнике 15–20 минут. Перед подачей аккуратно снимите кольцо и подавайте к столу.
Салат «Лесная поляна» получается не только вкусным, но и очень нарядным. Смело готовьте его к праздникам — ваши гости точно оценят. Попробуйте один раз, и он наверняка станет вашим коронным блюдом.
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