Лесная поляна на тарелке: странно звучит, но все просят добавку

Лесная поляна на тарелке: странно звучит, но все просят добавку

Салат «Лесная поляна» — идеальный вариант для праздничного стола или уютного семейного ужина. Яркий, эффектный и аппетитный, он не требует дорогих продуктов, но неизменно вызывает восторг у гостей. Попробуйте приготовить его сами — результат вас приятно удивит.

Ингредиенты

Маринованные шампиньоны — 150 г

Картофель — 150 г

Куриная грудка (отварная) — 150 г

Лук репчатый — 45 г

Яйца — 2 шт.

Майонез — 90 г

Зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) — 7 г

Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 156 ккал

Белки — 17 г

Жиры — 2 г

Углеводы — 4 г

Как приготовить пошагово

Шаг 1.

Подготовьте все ингредиенты. Картофель, яйца и куриную грудку заранее отварите и остудите.

Шаг 2.

Картофель очистите и натрите на тёрке. Выложите на тарелку первым слоем, при необходимости слегка посолите. Формировать салат удобно в специальном кулинарном кольце.

Шаг 3.

Смажьте картофельный слой тонким слоем майонеза для сочности.

Шаг 4.

Мелко нарежьте репчатый лук и выложите вторым слоем. Его тоже слегка промажьте майонезом.

Шаг 5.

Отварную куриную грудку нарежьте мелкими кубиками и распределите третьим слоем, посолите по вкусу и снова смажьте майонезом.

Шаг 6.

Сваренные вкрутую яйца очистите, натрите на тёрке и выложите четвёртым слоем, слегка посолите и полейте майонезом.

Шаг 7.

Мелко нарежьте зелень и равномерно присыпьте верх салата. Поверх зелени красиво выложите маринованные шампиньоны шляпками вверх, чтобы создать эффект «лесной поляны».

Шаг 8.

Дайте салату настояться в холодильнике 15–20 минут. Перед подачей аккуратно снимите кольцо и подавайте к столу.

Салат «Лесная поляна» получается не только вкусным, но и очень нарядным. Смело готовьте его к праздникам — ваши гости точно оценят. Попробуйте один раз, и он наверняка станет вашим коронным блюдом.

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