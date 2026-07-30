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30 июля 2026 в 10:07

Лепешка, которую не нужно печь в духовке: пьядина с вареной колбасой и кабачком — ужин, который готовится сам

Фото: D-NEWS.ru
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Беру вареную колбасу, молодые кабачки, пармезан и свежую мяту — и за считаные минуты собираю пьядину, которая выручит, когда хочется сытного, но не тяжелого ужина. Тонкие лепешки без дрожжей быстро обжариваются на сухой сковороде, а внутри ждут сочные кружки кабачков гриль, нежные ломтики колбасы и расплавленный сыр — идеальный баланс свежести и сытности.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 250 г, сода — 0,25 ч. л., вода — 100 мл, масло оливковое — 60 мл, соль — 0,25 г, пармезан — 100 г, мята свежая — 4 веточки, колбаса вареная молочная — 300 г, кабачки — 2 шт.

Как готовлю

Сначала просеиваю муку с содой и солью, вливаю теплую воду и оливковое масло, вымешиваю гладкое, не липнущее к рукам тесто — скатываю в шар, заворачиваю в пленку и оставляю на полчаса. Тем временем нарезаю кабачки кружками около 4 мм, слегка смазываю маслом и обжариваю на сковороде-гриль по минуте-две с каждой стороны, а потом промакиваю бумажным полотенцем, чтобы лепешка не размокла. Отдохнувшее тесто делю на четыре части, тонко раскатываю каждую и пеку на сухой раскаленной сковороде по полторы-две минуты с двух сторон, пока не появятся коричневые подпалины. Пармезан натираю тонкой стружкой. На горячую лепешку выкладываю кабачки гриль, ломтики вареной колбасы, щедро посыпаю сыром и разбрасываю листочки мяты — сворачиваю пополам и сразу подаю, пока все ароматное и тянется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот перекус. Понравилось, что пьядина держит форму даже спустя пару часов — я завернул ее в фольгу, доехал до парка, и внутри все осталось плотным, не вытекло ни капли. Расплавленный сыр схватился, но остался нежным, колечки колбасы аппетитно выглядывают из среза. Для пикника делайте начинку чуть умереннее — тогда лепешка удобно ложится в руку, и есть одно удовольствие.

Проверено редакцией
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