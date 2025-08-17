Лепешка, которая свела соседей с ума: сыр + яблоко в одном тесте

Ароматная, румяная и пышная — эта лепешка одинаково хороша и к утреннему кофе, и к вечернему чаю. Сочетание сыра и яблока в тесте дает необычный вкус, который точно оценят домашние. Лучше сразу готовить двойную порцию.

Ингредиенты

Мука — 300 г

Российский сыр — 230 г

Яблоко — 1 шт.

Йогурт классический — 330 г

Сода — 1 ч. л.

Растительное масло — 25 г

Сахар и соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Замес основы.

Смешайте просеянную муку с натертым сыром. В отдельной миске соедините йогурт, соду и масло, затем введите мучную смесь.

2. Добавление яблока.

Натрите яблоко на крупной терке прямо в тесто, перемешайте. Замесите мягкое, податливое тесто.

3. Формирование и выпечка.

Сформируйте лепешку толщиной 1–1,5 см. Выпекайте при 190°C около 20 минут или обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

4. Подача.

Горячую лепешку можно смазать сметаной, сливочным маслом или джемом.

Результат — мягкая, сочная внутри и хрустящая снаружи выпечка, которая исчезает со стола быстрее, чем остывает.

