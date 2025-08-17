Лепешка, которая свела соседей с ума: сыр + яблоко в одном тесте

Ароматная, румяная и пышная — эта лепешка одинаково хороша и к утреннему кофе, и к вечернему чаю. Сочетание сыра и яблока в тесте дает необычный вкус, который точно оценят домашние. Лучше сразу готовить двойную порцию.
Ингредиенты
- Мука — 300 г
- Российский сыр — 230 г
- Яблоко — 1 шт.
- Йогурт классический — 330 г
- Сода — 1 ч. л.
- Растительное масло — 25 г
- Сахар и соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
1. Замес основы.
Смешайте просеянную муку с натертым сыром. В отдельной миске соедините йогурт, соду и масло, затем введите мучную смесь.
2. Добавление яблока.
Натрите яблоко на крупной терке прямо в тесто, перемешайте. Замесите мягкое, податливое тесто.
3. Формирование и выпечка.
Сформируйте лепешку толщиной 1–1,5 см. Выпекайте при 190°C около 20 минут или обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
4. Подача.
Горячую лепешку можно смазать сметаной, сливочным маслом или джемом.
Результат — мягкая, сочная внутри и хрустящая снаружи выпечка, которая исчезает со стола быстрее, чем остывает.
