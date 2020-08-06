Lenta.ru и «Газета.Ru» получат госсубсидии на зарплату сотрудникам

https://static.news.ru/photo/ef7486c8-d7ec-11ea-80be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lenta.Ru /facebook.com

Входящим в группу Rambler интернет-изданиям Lenta.ru и «Газета.Ru» выделено более 72 млн рублей господдержки. Они пойдут на зарплату сотрудникам.

Согласно материалам Федерального казначейства, на которые ссылается РБК, государственная субсидия выдана на выполнение работ по созданию и поддержанию в Интернете сайтов Lenta.ru, Indicator.Ru, «Газета.Ru» и «Секрет фирмы». Получатели субсидий могут использовать их только как фонд оплаты труда штатных и внештатных сотрудников, следует из текста соглашений.

Федеральное агентство по печати и массовых коммуникаций (Роспечать) заключило соглашение об этом с холдингом Rambler. В частности, ООО «Лента.Ру» получит до конца года более 40,8 млн рублей, АО «Газета.Ру» — 31,2 млн рублей, ООО «Рамблер Групп» — 7,5 млн рублей.

Отмечается, что выделение субсидий «некоторым медиаактивам» группы Rambler не связано с недостатком собственных средств, утверждает представитель холдинга. По его словам, «заработная плата в группе компаний выплачивается в полном объёме и без задержек за счёт операционной деятельности компании». Финансирование осуществляется в рамках конкретных проектов.

Ежегодно экспертный совет Роспечати рассматривает заявки редакций СМИ на получение субсидий. Затем ведомство формирует список получателей, которые в течение года могут претендовать на государственную поддержку.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавирусной инфекции многие СМИ заявили о кризисе из-за падения доходов от рекламы и других негативных факторов. В апреле 2020 года вице-президенты Российской академии радио Юрий Костин, Юлия Голубева и Александр Полесицкий предупредили Минсвязь, что разгорающийся в РФ экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли. По их мнению, обрушить медиаиндустрию может падение выручки от рекламы, которая является основным источником доходов для всех СМИ, а для некоторых — практически единственным. Для радиорынка это обернётся сокращением зоны вещания национальных станций, приостановкой и массовым прекращением вещания локальных станций, увольнением сотрудников. Радиостанции кроме Минсвязи обратились и к Российской телевизионной и радиовещательной сети с просьбой предоставить 50-процентную скидку от стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на полгода.

В конце мая в России деятельность в области СМИ и производства печатной продукции включили в перечень пострадавших из-за пандемии отраслей экономики. Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, предложили издателям книг, газет, журналов, периодики, телекомпаниям и радиостанциям, сетевым изданиям, информационным агентствам. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.