15 января 2026 в 20:28

Ленивый ужин за 30 минут: рис с фрикадельками — спасет от длительной готовки каждую хозяйку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ленивый ужин за 30 минут — рис с овощами и фрикадельками на одной сковороде — это идеальное решение для буднего вечера, когда нет ни времени, ни сил. Этот рецепт спасет от длительной готовки каждую хозяйку.

Рецепт: для фрикаделек возьмите 400–500 г мясного фарша, небольшая луковица, соль, перец, специи. Для основы: стакан риса, 1-2 моркови, луковица, болгарский перец (или 200 г замороженной овощной смеси), 2-2,5 стакана горячей воды, соль, специи, растительное масло. Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками, перец — соломкой. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и перцем, сформируйте небольшие фрикадельки. Обжарьте со всех сторон до румяности, выложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте овощи, обжарьте 5–7 минут. Верните фрикадельки, всыпьте промытый рис, разровняйте. Залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала содержимое на 1,5-2 см. Посолите, добавьте специи. Тушите 15–20 минут.

Не перемешивайте во время тушения! Снимите с огня, дайте постоять под крышкой 5–10 минут, затем аккуратно перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить подливу на сметане с курицей — подойдет к любому гарниру.

