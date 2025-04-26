Пицца-вкуснятина на овсяноблине на завтрак! Быстрый рецепт на сковородке

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Готовим пиццу на овсяноблине с ветчиной, помидором и сыром! Идеальный завтрак — вкусный, сытный и полезный! Эта пицца на овсяноблине готовится за 15 минут и станет отличной альтернативой традиционной выпечке.

Для основы смешайте 3 ст. л. овсяных хлопьев, 1 яйцо, 2 ст. л. молока и щепотку соли. Дайте тесту немного постоять, чтобы хлопья размякли. Затем вылейте массу на разогретую сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

Пока блин остывает, подготовьте начинку: нарежьте ветчину тонкими ломтиками, помидор — кружочками, а сыр натрите на терке. На овсяную основу выложите ингредиенты — сначала ветчину, затем помидоры и обильно посыпьте сыром. Поставьте пиццу в микроволновку на 1–2 минуты или в духовку на 5 минут, пока сыр не расплавится.

Готовую пиццу можно украсить свежей зеленью или сбрызнуть оливковым маслом. Хрустящий овсяноблин, нежная ветчина, сочные помидоры и тягучий сыр — идеальное сочетание для утреннего заряда энергии!

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