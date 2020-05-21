Общество

«Ленин в хорошем состоянии»: лидер ЛДПР предложил продать мумию из мавзолея

03:14, 22 мая 2020 16
Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал очередное громкое заявление. На этот раз оно касается забальзамированного тела Владимира Ленина.

По словам политика, мумия создателя первого в мировой истории социалистического государства может принести в федеральный бюджет «огромные деньги», если её продать.

Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. <...> Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад, — говорится в сообщении Жириновского, которое он разместил в своём Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три дня назад, 19 мая, Владимир Жириновский предложил упразднить Совет Федерации. По мнению депутата нижней палаты парламента, верхняя является избыточным звеном. Он подчеркнул, что в России слишком много «ненужных депутатов и чиновников».

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