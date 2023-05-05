«Лена, беги!»: стало известно, как Блиновскую предупредили о задержании О готовящемся задержании Блиновскую предупредил знакомый

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогера Елену Блиновскую о готовящемся задержании предупредил знакомый, отправив сообщение: «Лена, беги!» — сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, следователи выяснили личность этого человека, он не является сотрудником правоохранительных органов.

По информации «112», знакомый Блиновской не понесет ответственность за разглашение данной информации, а оперативник, поделившийся с ним планами, может. На данный момент его личность устанавливают.

Напомним, что блогера задержали на пункте пропуска «Красная Горка» в районе Смоленска. Блиновская, у которой при себе был авиабилет в Казахстан, пыталась уехать в Белоруссию после предупреждения о задержании.

В апреле следователи возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле.

Во время допроса в СКР она признала вину в экономических преступлениях, а позже решением суда была заключена под домашний арест на два месяца.