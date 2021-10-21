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Лебединая песня Моргенштерна
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Лебединая песня Моргенштерна

Общество нашло новых врагов или у него открылись глаза
14:10, 22 октября 2021
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Когда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что пермский стрелок Тимур Бекмансуров был, как оказалось, страстным поклонником рэпера Моргенштерна, никто поначалу особого значения такому открытию не придал. Хотя в некотором смысле это заявление стало нетривиальным сигналом, поскольку традиция требовала найти у очередного «шутера» либо экстремистскую литературу со свастикой или полумесяцем или, на худой конец, полный набор компьютерных стрелялок, погружавших сознание в мир виртуального насилия, не отличимого от реальности.

А тут вдруг сдобренные матерщиной монологи тик-токера де-факто приравняли к экстремистским материалам, способным сломать неокрепшую психику молодого человека. Фактически подростка. Но слово оказалось произнесенным. И вдруг выяснилось: то, что у члена Общественной палаты РФ Мизулиной было на языке, давно было уже на уме у широкой общественности. Теперь команда Алишера Валеева — Моргенштерна сначала с удивлением, а потом со всевозрастающим напряжением фиксирует системные отмены своих концертов по разным городам и весям. Счёт этот постоянно пополняется.

Уже стало ясно, что осенние концерты не состоятся в Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре, Новосибирске, Орле, Казани. И это, видимо, только начало длинного списка. А учитывая, что наши «звёзды Интернета», сошедшие с интернет-пространства на осязаемые сцены, зарабатывают в основном концертными «чёсами», то это чувствительный не только финансовый, но и имиджевый удар. Поскольку для фигур типа Моргенштерна демонстрация внешних атрибутов богатства, включая разбрасывание купюр и «золотые дожди» — синоним успешности, которая должна вдохновлять и гипнотизировать их подростковую аудиторию.

МоргенштернМоргенштернinstagram.com/morgen_shtern

Пока местные власти, идущие на отмену или перенос концертов sin dia, явно осторожничают, ссылаясь в основном на эпидемиологическую обстановку, которая день ото дня только ухудшается. Тем более, что рвущихся на концерты подростков у нас ещё даже не прививают. Между тем, в основе таких решений властей лежат обращения родительских комитетов и многих иных общественных организаций, которым не по вкусу обсценная лексика Моргенштейна вкупе с его наигранной развязностью. И это тенденция, однако...

Думаю, многим памятна история неудачной любви рэпера с Альфа-банком, который решил использовать Моргенштерна для привлечения новых кладчиков, действуя через их чад. Тогда «Клип за 10 лямов» возмутил ФАС, вынесшей банку предупреждение, в частности за использование терминов типа «западло» и превращение женского тела в банкомат. Рэпер провел кредиткой по обнаженной части тела «сотрудницы», чем унизил достоинство женщины. В банке быстро поняли, что не всякий скандал — хорошая реклама. И от услуг Валеева разумно отказались.

Надо казать, что на тик-токеров а-ля Моргенштерн долгое время не обращали особого внимания. В отличие, скажем, от части революционно настроенных рэперов. Моргенштерны могли в стиле героя Булгакова заявить: «Мы против власти не бунтуем!». Вот только приходит осознание того, что бунт против моральных устоев, устоявшихся ценностей, тех самых неоднократно осмеянных «духовных скреп», куда опаснее. Фрик-музыканты работают против будущего страны, внушая подрастающему поколению свои представления «о жизни по кайфу», в которой нет места ни учебе, ни работе, ни надоевшим родителям с их нравоучениями. Вот только будет ли такой мир чудным — большой вопрос.

Тут новоизбранный депутат Дмитрий Певцов, сам не чуждый вокалу, обвинил рэперов в бесовщине и предложил их сажать для смены через год-другой репертуара. Станет ли такое предложение крайним и найдет ли поддержку в официальных кругах, покажет время.

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