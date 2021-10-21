Лебединая песня Моргенштерна

Когда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что пермский стрелок Тимур Бекмансуров был, как оказалось, страстным поклонником рэпера Моргенштерна, никто поначалу особого значения такому открытию не придал. Хотя в некотором смысле это заявление стало нетривиальным сигналом, поскольку традиция требовала найти у очередного «шутера» либо экстремистскую литературу со свастикой или полумесяцем или, на худой конец, полный набор компьютерных стрелялок, погружавших сознание в мир виртуального насилия, не отличимого от реальности.

А тут вдруг сдобренные матерщиной монологи тик-токера де-факто приравняли к экстремистским материалам, способным сломать неокрепшую психику молодого человека. Фактически подростка. Но слово оказалось произнесенным. И вдруг выяснилось: то, что у члена Общественной палаты РФ Мизулиной было на языке, давно было уже на уме у широкой общественности. Теперь команда Алишера Валеева — Моргенштерна сначала с удивлением, а потом со всевозрастающим напряжением фиксирует системные отмены своих концертов по разным городам и весям. Счёт этот постоянно пополняется.

Уже стало ясно, что осенние концерты не состоятся в Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре, Новосибирске, Орле, Казани. И это, видимо, только начало длинного списка. А учитывая, что наши «звёзды Интернета», сошедшие с интернет-пространства на осязаемые сцены, зарабатывают в основном концертными «чёсами», то это чувствительный не только финансовый, но и имиджевый удар. Поскольку для фигур типа Моргенштерна демонстрация внешних атрибутов богатства, включая разбрасывание купюр и «золотые дожди» — синоним успешности, которая должна вдохновлять и гипнотизировать их подростковую аудиторию.

Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern

Пока местные власти, идущие на отмену или перенос концертов sin dia, явно осторожничают, ссылаясь в основном на эпидемиологическую обстановку, которая день ото дня только ухудшается. Тем более, что рвущихся на концерты подростков у нас ещё даже не прививают. Между тем, в основе таких решений властей лежат обращения родительских комитетов и многих иных общественных организаций, которым не по вкусу обсценная лексика Моргенштейна вкупе с его наигранной развязностью. И это тенденция, однако...

Думаю, многим памятна история неудачной любви рэпера с Альфа-банком, который решил использовать Моргенштерна для привлечения новых кладчиков, действуя через их чад. Тогда «Клип за 10 лямов» возмутил ФАС, вынесшей банку предупреждение, в частности за использование терминов типа «западло» и превращение женского тела в банкомат. Рэпер провел кредиткой по обнаженной части тела «сотрудницы», чем унизил достоинство женщины. В банке быстро поняли, что не всякий скандал — хорошая реклама. И от услуг Валеева разумно отказались.

Надо казать, что на тик-токеров а-ля Моргенштерн долгое время не обращали особого внимания. В отличие, скажем, от части революционно настроенных рэперов. Моргенштерны могли в стиле героя Булгакова заявить: «Мы против власти не бунтуем!». Вот только приходит осознание того, что бунт против моральных устоев, устоявшихся ценностей, тех самых неоднократно осмеянных «духовных скреп», куда опаснее. Фрик-музыканты работают против будущего страны, внушая подрастающему поколению свои представления «о жизни по кайфу», в которой нет места ни учебе, ни работе, ни надоевшим родителям с их нравоучениями. Вот только будет ли такой мир чудным — большой вопрос.

Тут новоизбранный депутат Дмитрий Певцов, сам не чуждый вокалу, обвинил рэперов в бесовщине и предложил их сажать для смены через год-другой репертуара. Станет ли такое предложение крайним и найдет ли поддержку в официальных кругах, покажет время.