Альфа-Банк нанял на работу Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Рэпер Алишер Моргенштерн получил должность в Альфа-Банке, которую кредитная организация придумала специально для него. Скандальный артист будет директором по работе с молодежью. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексея Гиязова, «Алишер настроен на серьёзную работу».



Он обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты, — заявил Гиязов РБК.

Перед рэпером поставили конкретную цель, поделился подробностями представитель пресс-службы. Моргенштерн должен привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. При этом в Альфа-Банке подсчитали, что его первый клип для организации уже принёс 25 тыс. новых пользователей.

Гиязов, однако, назвал Моргенштерна «самым неоднозначным маркетологом» страны, но вместе с тем и самым креативным. Альфа-Банк при этом учёл «обратную связь от ФАС» из-за клипа рэпера и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».

25 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело о нарушении законов о рекламе за видеоролик рэпера Моргенштерна «Клип за 10 лямов», в котором рекламируется кредитная карта Альфа-Банка. Службу также не устроила демонстрация среднего пальца артистом, употребление алкоголя в кадре и призыв к несовершеннолетним попросить родителей оформить кредитную карту.

Ранее боец ММА Александр Емельяненко рассказал о предстоящем поединке по правилам бокса с рэпером Джиганом, который становился чемпионом Украины по кикбоксингу, сообщал NEWS.ru.