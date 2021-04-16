Альфа-Банк отказался от сотрудничества с Моргенштерном

https://static.news.ru/photo/da9d7432-9f72-11eb-8f38-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/alfabank

В Альфа-Банке заявили, что рэпер Алишер Моргенштерн не является их сотрудником. В кредитном учреждении назвали работу с музыкантом рекламным ходом.

Новость о том, что он наш сотрудник, — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником, — цитирует сообщение представителей банка РИА Новости.

Моргенштерн известен эпатажным поведением и провокационными текстами песен, а также клипами. Недавно он снялся в рекламном ролике Альфа-Банка, в котором пил алкоголь и показывал средний палец. К контенту предъявила претензии Федеральная антимонопольная служба из-за того, что артист называет банк «лучшим в стране», не указывая критериев, а образ сотрудниц банка в видео противоречит реальному.

Ранее сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом послужили клипы артиста «Розовое вино-2» и Family.

Как писал NEWS.ru, Альфа-Банк нанял на работу Моргенштерна. 23-летний музыкант должен был стать директором по работе с молодёжью. Эту должность в кредитной организации придумали специально для него. Позже в банке признали, что новость о приёме на работу Моргенштерна расколола общество. Тем не менее было решено продолжить сотрудничество с исполнителем.