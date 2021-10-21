В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID

В России в очередной раз обновился максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1064 человека. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 228 453 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За прошедшие сутки выявлен 37 141 новый случай заражения коронавирусом. Это также является новым антирекордом. Предыдущий был зафиксирован 21 октября и составлял 36 339 случаев. Всего с начала пандемии COVID заразились более 8,1 млн россиян.

За всё время пандемии в России от коронавируса выздоровели свыше 7,1 млн человек. Из них 25 453 выписаны из больниц за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся более 1,7 млн человек.

Обновились максимумы по количеству заразившихся и умерших в Москве. За прошедшие 24 часа в столице выявили 8166 случаев заражения, жертвами инфекции стали 79 жителей мегаполиса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к середине декабря. По его словам, очередная волна заболеваемости COVID-19 в России в целом пойдёт на спад лишь тогда, когда «мы все приобретём иммунитет или переболеем». Он также отметил, что объявленные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября окажут слабый эффект на эпидемиологическую ситуацию, поскольку россияне сразу же бросились скупать билеты на самолёты и бронировать отели для отдыха.