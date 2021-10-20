Названы срок и условие спада волны заболеваемости COVID-19

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России пойдёт на спад, когда «мы все приобретём иммунитет или переболеем», рассказал NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что примерный срок улучшения ситуации — середина декабря 2021-го.
Сейчас задача не в том, чтобы сбить волну, всё равно все переболеем. У нас мест в больницах уже нет, больным в тяжёлом состоянии помогать почти негде. Ещё раз напоминаю, к банальным рекомендациям Роспотребнадзора по снижению вирусной нагрузки — носить маски, по возможности не посещать массовые мероприятия — люди не прислушиваются, каждый живёт своей жизнью. Кто ещё не переболел — заразится, а для него нужны места в больнице, — подчеркнул собеседник.
Он также посетовал на недовольство граждан жёсткими антиковидными мерами, например — предварительным экспресс-тестированием в школах для своевременного выявления источников инфекции.
Опять буча, опять демонстрация — зачем берут у детей в школах мазки, что это такое? А то, что это для их здоровья, чтобы не инфицироваться — никого не волнует. Ответственность взаимная, должно быть взаимопонимание со стороны людей и государства. А если принимать жёсткие меры — опять обвинят государство — «где же демократия, свобода личности, перегибают палку». У нас всегда будут недовольны. Делаешь — плохо, не делаешь — тоже плохо. Поэтому вводят ограничения, по другому не понимают, — резюмировал Тимаков.