Названы срок и условие спада волны заболеваемости COVID-19

Сниженная стоимость мужской косметики по сравнению с женской — буквально просветительская миссия, заявила косметолог Марият Мухина изданию «Слово и Дело». Так она прокомментировала осуждение в соцсетях «налога на розовое»: разницу в цене идентичных товаров, которые для женщин обходятся дороже.

Если цены действительно сильно разные, я бы рекомендовала компании-производителю пересмотреть свою ценовую политику и сделать одинаковые цены на товар, а для мужской продукции — промо-скидку. Просто для того, чтобы приучить...