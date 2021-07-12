Новости регионов: в Татарстане запретили концерт Моргенштерна

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В Удмуртии судят начальницу отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства администрации Увинского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении жилья сироте, пишет udm-info.ru .

Хабаровский край

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровском крае стартовал мониторинг организации питания в школах. Родители проверяют, как кормят школьников 1–4-х классов, сообщает transsibinfo.com .

Ростовская область

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону начали проверку информации о матери-одиночке, живущей с тремя детьми в доме без света и газа, пишет rostovgazeta.ru . Женщину с детьми выселили из манёвренного фонда, ей удалось купить только домик за городом, который не подходит для постоянного проживания. Власти сначала обещали переселить семью в нормальные условия, но потом сообщили, что подходящего жилья в районе нет.

Ставропольский край

В Ставропольском крае выезд водителя иномарки на встречную полосу стал причиной смертельной аварии с 16 пострадавшими, пишет newstracker.ru . От полученных ранений скончались 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля. В больницы Железноводска и Пятигорска доставили водителя и 15 пассажиров второго автомобиля.

Татарстан

Во время традиционного брифинга, прошедшего в кабинете министров республики, официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова высказалась о запрете концерта Моргернштерна на территории Татарстана. Как пишет inkazan.ru , по её словам, Кремль видит обращения, которые пишут пользователи в социальных сетях.

Нижегородская область

Минздрав Нижегородской области инициировал проверку по факту инцидента с неотапливаемым корпусом в дзержинской больнице. Как пишет NewsNN , пациентам пришлось провести всю ночь при температуре максимум +10 градусов.

Волгоградская область

В Волгоградской области возросли случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Поликлиники не справляются с наплывом пациентов. Одна из жительниц Волгограда прождала приёма в поликлинике № 2 на проспекте Металлургов шесть часов, пишет novostivolgograda.ru .

Свердловская область

Родители заявили об издевательствах над детьми в школе-интернате Екатеринбурга, сообщает tagilcity.ru . По словам отца одной из девочек, причиной проблемы стала преподавательница физкультуры, которая кричит на школьников, обзывает детей-инвалидов и ставит незаслуженные двойки. В Минобразования заявили, что сейчас решается вопрос об увольнении учителя.

Омская область

Чиновники рассказали об экологической катастрофе у омского села, пишет gorod55.ru . Ещё летом этого года на трубопроводе компании «Транснефть — Западная Сибирь» произошла утечка нефти, однако информацию об инциденте скрывали от местных жителей. В настоящее время специалисты оценивают ущерб.

Оренбургская область

В Оренбургской области чиновник получил взятку в виде трёх земельных участков, сообщает 56orb.ru . Следствие установило, что он пообещал помочь жителю Соль-Илецкого ГО в решении важных вопросов взамен на землю. В отношении чиновника возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Карелия

Жители Питкяранты в Карелии жалуются на улицы, залитые зловонными канализационными водами, сообщает karelinform.ru . Причиной этого стал прорыв труб, который никто не чинит. По словам местных жителей, в администрации им рассказали о нехватке денег на ликвидацию аварии.

Тюменская область

Дети из тюменского села вынуждены ездить в садик за 20 км, сообщает nashgorod.ru . Свой детский сад жителям Евсино начали строить три года назад, однако здание до сих пор не готово. По словам родителей, ситуация омрачается плохим состоянием дорог, из-за чего время поездки значительно увеличивается.

Приморье

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

На двоих мужчин и женщину из Владивостока возбуждено уголовное дело из-за многомиллионной аферы, сообщает vostokmedia.com . Они обвиняются в продаже некачественного топлива на сумму почти 2,5 млн рублей. Жертвами стали три госорганизации.

Башкирия