Новости регионов: в Татарстане запретили концерт Моргенштерна
В Башкирии пчеловодам выплатят компенсацию за гибель пчёл после обработки химикатами полей и лесов от непарного шелкопряда
Наталья Поликарпова
NEWS.ru
11:57, 23 сентября 2021
Фото: morgen_shtern/instagram.com
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Удмуртия
В Удмуртии судят начальницу отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства администрации Увинского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении жилья сироте, пишет udm-info.ru.
Хабаровский край
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Хабаровском крае стартовал мониторинг организации питания в школах. Родители проверяют, как кормят школьников 1–4-х классов, сообщает transsibinfo.com.
Ростовская область
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону начали проверку информации о матери-одиночке, живущей с тремя детьми в доме без света и газа, пишет rostovgazeta.ru. Женщину с детьми выселили из манёвренного фонда, ей удалось купить только домик за городом, который не подходит для постоянного проживания. Власти сначала обещали переселить семью в нормальные условия, но потом сообщили, что подходящего жилья в районе нет.
Ставропольский край
В Ставропольском крае выезд водителя иномарки на встречную полосу стал причиной смертельной аварии с 16 пострадавшими, пишет newstracker.ru. От полученных ранений скончались 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля. В больницы Железноводска и Пятигорска доставили водителя и 15 пассажиров второго автомобиля.
Татарстан
Во время традиционного брифинга, прошедшего в кабинете министров республики, официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова высказалась о запрете концерта Моргернштерна на территории Татарстана. Как пишет inkazan.ru, по её словам, Кремль видит обращения, которые пишут пользователи в социальных сетях.
Нижегородская область
Минздрав Нижегородской области инициировал проверку по факту инцидента с неотапливаемым корпусом в дзержинской больнице. Как пишет NewsNN, пациентам пришлось провести всю ночь при температуре максимум +10 градусов.
Волгоградская область
В Волгоградской области возросли случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Поликлиники не справляются с наплывом пациентов. Одна из жительниц Волгограда прождала приёма в поликлинике № 2 на проспекте Металлургов шесть часов, пишет novostivolgograda.ru.
Свердловская область
Родители заявили об издевательствах над детьми в школе-интернате Екатеринбурга, сообщает tagilcity.ru. По словам отца одной из девочек, причиной проблемы стала преподавательница физкультуры, которая кричит на школьников, обзывает детей-инвалидов и ставит незаслуженные двойки. В Минобразования заявили, что сейчас решается вопрос об увольнении учителя.
Омская область
Чиновники рассказали об экологической катастрофе у омского села, пишет gorod55.ru. Ещё летом этого года на трубопроводе компании «Транснефть — Западная Сибирь» произошла утечка нефти, однако информацию об инциденте скрывали от местных жителей. В настоящее время специалисты оценивают ущерб.
Оренбургская область
В Оренбургской области чиновник получил взятку в виде трёх земельных участков, сообщает 56orb.ru. Следствие установило, что он пообещал помочь жителю Соль-Илецкого ГО в решении важных вопросов взамен на землю. В отношении чиновника возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Карелия
Жители Питкяранты в Карелии жалуются на улицы, залитые зловонными канализационными водами, сообщает karelinform.ru. Причиной этого стал прорыв труб, который никто не чинит. По словам местных жителей, в администрации им рассказали о нехватке денег на ликвидацию аварии.
Тюменская область
Дети из тюменского села вынуждены ездить в садик за 20 км, сообщает nashgorod.ru. Свой детский сад жителям Евсино начали строить три года назад, однако здание до сих пор не готово. По словам родителей, ситуация омрачается плохим состоянием дорог, из-за чего время поездки значительно увеличивается.
Приморье
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
На двоих мужчин и женщину из Владивостока возбуждено уголовное дело из-за многомиллионной аферы, сообщает vostokmedia.com. Они обвиняются в продаже некачественного топлива на сумму почти 2,5 млн рублей. Жертвами стали три госорганизации.
Башкирия
В Башкирии пчеловодам выплатят компенсацию за гибель пчёл, сообщает mkset.ru. Причиной смерти насекомых стала обработка химикатами полей и лесов от непарного шелкопряда. Сумма будет рассчитываться на основе числа погибших и пострадавших пчелосемей.