ЛДПР попытается заменить Tinder ЛДПР запустила аналог Tinder в День семьи, любви и верности

Фото: ЛДПР

Леонид Слуцкий

Партия ЛДПР запустила собственный сайт для знакомств в День семьи, любви и верности, 8 июля, сообщила пресс-служба фракции РИА Новости. Незадолго до этого популярный онлайн-сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. На главной странице сайта от партии закреплена фотография ее лидера Леонида Слуцкого с другими людьми в символике ЛДПР, а также лозунги «ЛДПР — партия, соединяющая сердца» и «Ешь, молись, люби... Голосуй!».

В День семьи, любви и верности ЛДПР запустит собственный сайт знакомств, — рассказали в ЛДПР.

Пресс-служба партии анонсировала проведение всероссийского форума «ЛДПР с любовью» для людей, которые «ищут вторую половинку и стремятся создать семью». Съезд состоится в сентябре, зарегистрироваться на него сможет любой желающий до 10 августа. Представители партии подчеркнули, что каждую заявку индивидуально рассмотрит психолог: специалист даст рекомендации по поиску партнера.

30 июня популярное приложение для знакомств Tinder окончательно прекратило работу в России. Как уход крупнейшей профильной онлайн-площадки повлияет на личные отношения россиян, чем можно заменить Tinder, станем ли мы чаще знакомиться на улицах — в материале NEWS.ru.