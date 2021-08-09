Лавров рассказал, как Запад хочет помешать выборам в Госдуму

Страны Запада пытаются использовать международные структуры, в частности Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы помешать проведению выборов в Госдуму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» он заявил, что к предстоящим выборам приковано внимание западных партнёров, которые заранее готовят почву, чтобы попытаться подвергнуть сомнению их результаты.

Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов, использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и того бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека, — отметил Лавров.

Он добавил, что выборы в России — внутреннее дело страны. И для нормального их проведения у государства есть все условия и инструменты — от Конституции до механизма обеспечения объективного подсчёта голосов.

В ОБСЕ не планируют отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму из-за попыток ограничить их количество. Об этом заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи. Он добавил, что в организации сожалеют об этом. Мекаччи также уточнил, что способность самостоятельно определять число проверяющих имеет для них большое значение.

Решение ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму является политизированным. Об этом ранее заявил председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий. Он уверен, что подобные заявления «больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов».