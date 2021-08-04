«В духе пресловутых двойных стандартов»: Госдума о решении ОБСЕ по выборам

Фото: duma.gov.ru

Отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление семи стран было распространено в СБ ООН. Оно приурочено к очередной годовщине событий августа 2008 года. Тогда РФ признала обе республики, отразив вооружённую агрессию против них со стороны Грузии....