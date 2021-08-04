«В духе пресловутых двойных стандартов»: Госдума о решении ОБСЕ по выборам
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:33, 05 августа 2021
Фото: duma.gov.ru
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Решение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму является политизированным, об этом журналистам заявил председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий, пишут «Известия».
На мой взгляд, это своего рода показательный демарш. Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращённых объёмах из-за пандемии не совсем состоятельны, — отметил Слуцкий.
Он уверен, что подобные заявления «больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов».
В ОБСЕ не планируют отправить наблюдателей на выборы в Госдуму, которые пройдут осенью. Об этом заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи. Он добавил, что в организации сожалеют об этом. Мекаччи также уточнил, что способность самостоятельно определять число проверяющих имеет для них большое значение.