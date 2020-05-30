Лавров по видеосвязи поздравил выпускников школ

https://static.news.ru/photo/90b0d14e-a251-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил выпускников с окончанием учёбы в школе и пожелал им максимально реализовать свои способности, чтобы приносить пользу Отечеству. Он также отметил непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, в которой им приходится встречать этот праздник.

Школа — важнейшая ступень, неотъемлемая часть биографии каждого человека, — заявил Лавров в видеообращении в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что в этом году последний звонок и выпускные вечера проходят в онлайн-формате, что, по его мнению, нисколько не преуменьшает их значение. Он выразил уверенность, что выпускники школ ещё не раз встретятся и «с теплотой вспомнят школьные годы чудесные». Отдельно Лавров поздравил выпускников школ при загранучреждениях МИД РФ, пожелав им осуществления задуманных планов.

Как писал NEWS.ru, в целях защиты здоровья во время пандемии COVID-19 российское Министерство просвещения рекомендует субъектам провести выпускные вечера 27 июня в режиме онлайн. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора, сообщили в министерстве.

25 мая для российских выпускников прошли последние звонки в онлайн-формате. В Подмосковье к трансляции могли подключиться 1,5 миллиона человек.