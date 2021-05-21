Лавров рассказал, какую профессию считает древнейшей

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что профессия дипломата на самом деле является древнейшей. Его слова приводит РИА Новости.
Именно дипломатия — это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться, — считает Лавров.
Отмечается, что министр заявил об этом в ходе просветительского марафона «Новое знание», отвечая на вопрос о качествах дипломата. Лавров добавил, что для человека его профессии необходимо обладать эрудицией и знать иностранные языки.
Также министр сообщил, что «мир сейчас настолько глобализирован, что любая сфера человеческой деятельности, она трансгранична». Поэтому дипломату необходимо овладевать технологиями. Кроме того, он должен слушать и слышать собеседника, уметь аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни в каких ситуациях.
Словосочетание «древнейшая профессия» обычно используется для обозначения проституции. Оно имеет отрицательный оттенок.
Сергей Лавров ранее высказался о том, что считает неправильными попытки Запада пытаться применять силу и вводить санкции «за спиной мирового сообщества». Москва неизменно поддерживает ООН и отвергает действия западных стран, добавил он.