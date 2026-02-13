Зимняя Олимпиада — 2026
Лаваш вместо теста: эти мясные рулетики собираются быстрее, чем готовятся пельмени

Фото: D-NEWS.ru
Если сладкая выпечка надоела, а хочется чего-то основательного, эти мясные рулетики станут идеальным решением. Они сочетают в себе и мясное блюдо, и выпечку в одном.

Для синнабонов мне понадобится: тонкий лаваш (1 шт.), фарш (400 г), яйца (3 шт.), кефир (200 мл), сыр (100 г), соль, перец, зелень.

Фарш заранее подготавливаю: смешиваю с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Лаваш раскладываю на рабочей поверхности. Равномерно распределяю фарш тонким слоем по всей поверхности лаваша — важно не делать слой слишком толстым, иначе не свернется. Аккуратно сворачиваю лаваш в плотный рулет. Нарезаю рулет на кусочки толщиной 3-4 см. Форму для запекания смазываю растительным маслом. Выкладываю рулетики срезом вверх, слегка прижимаю их друг к другу. В миске взбиваю яйца с кефиром, солью и перцем. Заливаю этой смесью рулетики, чтобы она покрыла их примерно наполовину. Выпекаю в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут. Затем посыпаю тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 10 минут до золотистой корочки. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

