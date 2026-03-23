23 марта 2026 в 10:24

Лаваш теперь всегда держу дома — готовлю из него обалденные сырные палочки. 3 ингредиента, а результат впечатляет

Семь минут в духовке — и ваша кухня наполнится ароматом свежей выпечки. За это время лаваш пропитается яйцом, сыр расплавится, а края станут золотистыми и хрустящими.

Что понадобится

Лаваш армянский — 1 шт., сыр твердый (например, чеддер) — 150 г, яйцо — 1 шт., соль — по вкусу, специи (паприка, сушеный чеснок) — по вкусу.

Как готовлю

Лаваш нарезаю на полоски шириной примерно 2–3 см. Сыр натираю на крупной терке. В миске слегка взбиваю яйцо со щепоткой соли и любимыми специями.

Каждую полоску лаваша обмакиваю в яичную смесь, затем обильно посыпаю тертым сыром. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 200 °C духовку.

Выпекаю около 7–8 минут, пока сыр не расплавится, а края лаваша не станут золотистыми и хрустящими. Подаю сразу, пока палочки теплые и особенно ароматные.

Проверено редакцией
еда
рецепты
лаваш
сыры
Дмитрий Демичев
