23 марта 2026 в 06:24

Вместо возни с дрожжевым тестом, делаю эти пирожки из лаваша. Начинка из яиц и сыра, сверху яичная заливка — получается как из печи

Забудьте о сложном тесте. Этот рецепт превращает тонкий лаваш в основу для идеальных пирожков с сырно-яичной начинкой, которые по текстуре не уступают печеным.

Что понадобится

Лаваш армянский тонкий — 2 шт. (или 4 больших листа), яйца — 6 шт., сыр твердый (например, российский) — 150 г, зелень укропа и петрушки — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для смазывания формы.

Как готовлю

Лаваш нарезаю на квадраты примерно 15х15 см. На каждый квадрат выкладываю начинку из натертого сыра и мелко рубленной зелени.

Аккуратно формирую конвертики или треугольники, плотно защипывая края. Укладываю пирожки в форму для запекания, слегка смазанную маслом.

В отдельной миске взбиваю яйца с солью и перцем до однородности. Заливаю этой смесью пирожки так, чтобы они были покрыты почти полностью.

Отправляю форму в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут, пока заливка не схватится, а пирожки не подрумянятся. Подаю горячими, пока сыр внутри тянется.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Быстрый штрудель: пачка творога, лаваш и замороженная вишня — домашний десерт с обалденным вкусом
Общество
Быстрый штрудель: пачка творога, лаваш и замороженная вишня — домашний десерт с обалденным вкусом
Заворачиваю шпроты и яичную массу в лаваш: невероятный рулет на закуску — бюджетный рецепт
Общество
Заворачиваю шпроты и яичную массу в лаваш: невероятный рулет на закуску — бюджетный рецепт
Соединил два вида сыра в лаваше — получилась хрустящая магия. Теперь это наше семейное блюдо на все случаи жизни
Общество
Соединил два вида сыра в лаваше — получилась хрустящая магия. Теперь это наше семейное блюдо на все случаи жизни
Шаурма-бургер вместо любого покупного фастфуда: хрустящие трубочки с обалденной начинкой. Быстрая еда из лаваша
Общество
Шаурма-бургер вместо любого покупного фастфуда: хрустящие трубочки с обалденной начинкой. Быстрая еда из лаваша
Помидоры по-корейски с красным луком: бюджетная закуска к мясу, картошке и просто с хлебом
Общество
Помидоры по-корейски с красным луком: бюджетная закуска к мясу, картошке и просто с хлебом
еда
рецепты
лаваш
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

