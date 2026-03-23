Вместо возни с дрожжевым тестом, делаю эти пирожки из лаваша. Начинка из яиц и сыра, сверху яичная заливка — получается как из печи

Забудьте о сложном тесте. Этот рецепт превращает тонкий лаваш в основу для идеальных пирожков с сырно-яичной начинкой, которые по текстуре не уступают печеным.

Что понадобится

Лаваш армянский тонкий — 2 шт. (или 4 больших листа), яйца — 6 шт., сыр твердый (например, российский) — 150 г, зелень укропа и петрушки — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для смазывания формы.

Как готовлю

Лаваш нарезаю на квадраты примерно 15х15 см. На каждый квадрат выкладываю начинку из натертого сыра и мелко рубленной зелени.

Аккуратно формирую конвертики или треугольники, плотно защипывая края. Укладываю пирожки в форму для запекания, слегка смазанную маслом.

В отдельной миске взбиваю яйца с солью и перцем до однородности. Заливаю этой смесью пирожки так, чтобы они были покрыты почти полностью.

Отправляю форму в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут, пока заливка не схватится, а пирожки не подрумянятся. Подаю горячими, пока сыр внутри тянется.

