Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 07:24

Лаваш на шаурму больше не пускаю — делаю из него хрустящие чизболлы. Готовятся одной рукой, а результат просто восхитительный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые впечатляющие закуски рождаются из простейших сочетаний. Лаваш, сыр и зелень — этот трио превращается в хрустящие золотистые шарики с аппетитной тягучей начинкой, которые исчезают со стола мгновенно.

Что понадобится

Лаваш армянский — 2 шт., сыр сулугуни — 200 г, сыр моцарелла — 150 г, укроп свежий — 1 пучок, чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., кунжут — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Лаваш нарезаю на прямоугольники размером примерно 10х15 см. Сыры сулугуни и моцареллу натираю на крупной терке, укроп мелко рублю, чеснок пропускаю через пресс.

В миске соединяю сыры, зелень, чеснок, добавляю соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваю. На каждый прямоугольник лаваша выкладываю порцию сырной начинки, края лаваша заворачиваю внутрь, формируя аккуратный шарик.

Яйцо взбиваю вилкой в отдельной пиале. Каждый шарик смазываю взбитым яйцом, посыпаю кунжутом и выкладываю на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом.

Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю шарики 12–15 минут до появления равномерной золотистой корочки. Подаю горячими, пока сыр внутри максимально тягучий.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Завтраки больше не проблема — три варианта начинки для лаваша: рецепты сладких и сытных треугольников
Общество
Завтраки больше не проблема — три варианта начинки для лаваша: рецепты сладких и сытных треугольников
Общество
Вместо возни с дрожжевым тестом, делаю эти пирожки из лаваша. Начинка из яиц и сыра, сверху яичная заливка — получается как из печи
Семья и жизнь
Нежная красная рыба с помидорами: этот рецепт станет любимым
Семья и жизнь
Сыр, который покорил мир! Все о сулугуни: чем хорош, с чем едят, рецепты
Общество
Идеальный ужин без лишних хлопот: сочная рыба, нежная картошка и ароматные овощи в сливочном соусе. Все запекается в духовке
лаваш
рецепты
сыры
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово начали выбирать один тип отдыха на майские праздники
Самолет столкнулся с пожарной машиной и получил сильные повреждения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 марта: инфографика
Экс-сотрудник СБУ раскрыл маршрут, по которому наемники попадают на Украину
Назван радикальный сценарий обхода Евросоюзом позиции Венгрии по Украине
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки бойцов СВО
Мощная атака на Ленобласть и «майданы вдов»: новости СВО на утро 23 марта
В России будут маркировать новые переводы Ремарка и Сартра
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 249 украинских БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион ночью с помощью 19 БПЛА
В Тверской области раскрыли масштабы разрушений после атаки ВСУ
Володин запустил обсуждение о бюрократической нагрузке на учителей
Марочко объяснил, почему мародерство ВСУ усиливается
Работа спецназа по защите Гладкова от атаки БПЛА попала на видео
Что известно о ситуации в Пулково на фоне атак ВСУ
Ученые раскрыли, где могут находиться инопланетяне
Составлены идеальные направления для краткосрочного отдыха в России
Место смертельного пожара в Москве попало на видео
«Фронт против зла»: в США выступили с неожиданным призывом о России
Что известно о недовольстве американских солдат из-за войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.