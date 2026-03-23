Лаваш на шаурму больше не пускаю — делаю из него хрустящие чизболлы. Готовятся одной рукой, а результат просто восхитительный

Иногда самые впечатляющие закуски рождаются из простейших сочетаний. Лаваш, сыр и зелень — этот трио превращается в хрустящие золотистые шарики с аппетитной тягучей начинкой, которые исчезают со стола мгновенно.

Что понадобится

Лаваш армянский — 2 шт., сыр сулугуни — 200 г, сыр моцарелла — 150 г, укроп свежий — 1 пучок, чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., кунжут — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Лаваш нарезаю на прямоугольники размером примерно 10х15 см. Сыры сулугуни и моцареллу натираю на крупной терке, укроп мелко рублю, чеснок пропускаю через пресс.

В миске соединяю сыры, зелень, чеснок, добавляю соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваю. На каждый прямоугольник лаваша выкладываю порцию сырной начинки, края лаваша заворачиваю внутрь, формируя аккуратный шарик.

Яйцо взбиваю вилкой в отдельной пиале. Каждый шарик смазываю взбитым яйцом, посыпаю кунжутом и выкладываю на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом.

Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю шарики 12–15 минут до появления равномерной золотистой корочки. Подаю горячими, пока сыр внутри максимально тягучий.

