В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков В Австралии у лидера группы The Art нашли склад с наркотиками на $5,5 млн

Лидера рок-группы The Art 45-летнего Азарию Бирна и его 28-летнюю возлюбленную Брук Митчелл арестовали в Австралии, в студии музыканта обнаружили огромный склад наркотиков на $5,5 млн (австралийские доллары; 324,4 млн рублей), передает Need To Know. Он находился в потайной комнате. Также в студии нашли $200 тыс. наличными (11,7 млн рублей).

В материале сказано, что во время обысков в домах родственников музыканта и его возлюбленной было найдено еще больше запрещенных веществ и денег. Бирна и Митчелл арестовали на два месяца. Музыканту предъявили 10 обвинений в наркоторговле в особо крупном размере. Его спутницу обвинили лишь по одной статье, однако оба могут получить пожизненные сроки.

