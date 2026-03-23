23 марта 2026 в 08:26

В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков

В Австралии у лидера группы The Art нашли склад с наркотиками на $5,5 млн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лидера рок-группы The Art 45-летнего Азарию Бирна и его 28-летнюю возлюбленную Брук Митчелл арестовали в Австралии, в студии музыканта обнаружили огромный склад наркотиков на $5,5 млн (австралийские доллары; 324,4 млн рублей), передает Need To Know. Он находился в потайной комнате. Также в студии нашли $200 тыс. наличными (11,7 млн рублей).

В материале сказано, что во время обысков в домах родственников музыканта и его возлюбленной было найдено еще больше запрещенных веществ и денег. Бирна и Митчелл арестовали на два месяца. Музыканту предъявили 10 обвинений в наркоторговле в особо крупном размере. Его спутницу обвинили лишь по одной статье, однако оба могут получить пожизненные сроки.

Ранее юристы крупных звукозаписывающих компаний и дистрибуционных сервисов направили российским рэперам инструкции, разъясняющие обновленные правила освещения темы наркотиков в музыкальных произведениях. В разосланных документах уточняется, что повествование об употреблении психоактивных веществ допустимо лишь при наличии у автора подтвержденных медицинских показаний.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
