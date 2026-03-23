Что известно о полчищах БПЛА, атаковавших Ленинградскую область Дрозденко: свыше 60 беспилотников ВСУ уничтожили над Ленобластью за сутки

Свыше 60 беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили над Ленинградской областью менее чем за сутки, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, отражение атаки все еще продолжается.

Свыше 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее чем за сутки. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы. Отражение атаки продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и акваторию Азовского моря.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале видео с работой спецназа, который защитил его от атаки БПЛА во время его визита в село Смородино. Дрон атаковал главу региона, когда тот встречался с местными жителями.