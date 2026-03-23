Узбекистан и США обсудили отправку работников на американские фермы

Агентство миграции Узбекистана обсудило с компанией USA Farm Labor отправку граждан республики на сезонные сельскохозяйственные работы в США, сообщила пресс-служба ведомства. Стороны договорились о развитии сотрудничества и переходе к следующим этапам взаимодействия.

Сотрудничество предполагает использование программы H-2A, в рамках которой иностранные граждане привлекаются к сезонным работам. По данным агентства, компания имеет более чем 20-летний опыт работы и взаимодействует с более чем 1,4 тыс. фермерских хозяйств и ранчо в Северной Америке. Отбор кандидатов осуществляется на срок от девяти до 10 месяцев.

Средний уровень заработной платы составляет около $3,5 тыс. (287 тыс. рублей) в месяц. Работодатели обеспечивают работников жильем, при этом приоритет при отборе отдается квалифицированным специалистам.

Глава миграционного агентства Бехзод Мусаев провел переговоры с руководителем организации USA Farm Labor в США Мануэлем Фиком. <…> По итогам встречи было подписано взаимное соглашение, а также достигнута договоренность о скорейшем переходе к следующим этапам сотрудничества, — сказано в сообщении.

