Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 12:15

Узбекистан и США обсудили отправку работников на американские фермы

Фото: Planet Pix/ZUMAPRESS/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Агентство миграции Узбекистана обсудило с компанией USA Farm Labor отправку граждан республики на сезонные сельскохозяйственные работы в США, сообщила пресс-служба ведомства. Стороны договорились о развитии сотрудничества и переходе к следующим этапам взаимодействия.

Сотрудничество предполагает использование программы H-2A, в рамках которой иностранные граждане привлекаются к сезонным работам. По данным агентства, компания имеет более чем 20-летний опыт работы и взаимодействует с более чем 1,4 тыс. фермерских хозяйств и ранчо в Северной Америке. Отбор кандидатов осуществляется на срок от девяти до 10 месяцев.

Средний уровень заработной платы составляет около $3,5 тыс. (287 тыс. рублей) в месяц. Работодатели обеспечивают работников жильем, при этом приоритет при отборе отдается квалифицированным специалистам.

Глава миграционного агентства Бехзод Мусаев провел переговоры с руководителем организации USA Farm Labor в США Мануэлем Фиком. <…> По итогам встречи было подписано взаимное соглашение, а также достигнута договоренность о скорейшем переходе к следующим этапам сотрудничества, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов. Глава государства в беседе со своей супругой Меланьей признал, что некоторые меры «зашли слишком далеко» и людям не нравится термин «массовая депортация». Информаторы уточнили, что хозяин Белого дома хочет видеть больше внимания к арестам «плохих парней», чтобы в американских городах было «меньше хаоса».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые привлекательные регионы для стажировки студентов туриндустрии
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.