Лаваш правит бал: беконно-сырные трубочки на перекус и к празднику

Эта закуска из лаваша с беконом и сыром — настоящая палочка-выручалочка для внезапных гостей или семейного ужина. Хрустящие рулетики с расплавленной сырной начинкой и ароматным беконом исчезают со стола моментально, а готовятся они всего за 15 минут.
Ингредиенты:
- лаваш — 100 г;
- бекон — 200 г;
- сыр твердый — 150 г;
- сыр творожный — 50 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- зелень — 10 г;
- кунжут — 1 ч. л.
Приготовление:
- Бекон нарежьте тонкими полосками и обжарьте до хрустящей корочки.
- Смешайте оба вида сыра, добавьте измельченный чеснок и зелень.
- Лаваш нарежьте на полоски, смажьте сырной смесью.
- Выложите бекон и сверните рулетики.
- Посыпьте кунжутом и запекайте при 200°C 7–10 минут.
Подавайте горячими с соусом на выбор: сметанным, чесночным или томатным.
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