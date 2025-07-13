Лаваш правит бал: беконно-сырные трубочки на перекус и к празднику

Лаваш правит бал: беконно-сырные трубочки на перекус и к празднику

Эта закуска из лаваша с беконом и сыром — настоящая палочка-выручалочка для внезапных гостей или семейного ужина. Хрустящие рулетики с расплавленной сырной начинкой и ароматным беконом исчезают со стола моментально, а готовятся они всего за 15 минут.

Ингредиенты:

лаваш — 100 г;

бекон — 200 г;

сыр твердый — 150 г;

сыр творожный — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

зелень — 10 г;

кунжут — 1 ч. л.

Приготовление:

Бекон нарежьте тонкими полосками и обжарьте до хрустящей корочки. Смешайте оба вида сыра, добавьте измельченный чеснок и зелень. Лаваш нарежьте на полоски, смажьте сырной смесью. Выложите бекон и сверните рулетики. Посыпьте кунжутом и запекайте при 200°C 7–10 минут.

Подавайте горячими с соусом на выбор: сметанным, чесночным или томатным.

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