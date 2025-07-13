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13 июля 2025 в 16:20

Лаваш правит бал: беконно-сырные трубочки на перекус и к празднику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска из лаваша с беконом и сыром — настоящая палочка-выручалочка для внезапных гостей или семейного ужина. Хрустящие рулетики с расплавленной сырной начинкой и ароматным беконом исчезают со стола моментально, а готовятся они всего за 15 минут.

Ингредиенты:

  • лаваш — 100 г;
  • бекон — 200 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • сыр творожный — 50 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • зелень — 10 г;
  • кунжут — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Бекон нарежьте тонкими полосками и обжарьте до хрустящей корочки.
  2. Смешайте оба вида сыра, добавьте измельченный чеснок и зелень.
  3. Лаваш нарежьте на полоски, смажьте сырной смесью.
  4. Выложите бекон и сверните рулетики.
  5. Посыпьте кунжутом и запекайте при 200°C 7–10 минут.

Подавайте горячими с соусом на выбор: сметанным, чесночным или томатным.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

лаваш
закуски
бекон
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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