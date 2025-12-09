Лаваш, фарш, сыр — сворачиваю турецкие буреки с мясом! Хрустящие рулетики, ради которых стоит забыть про ужин

Хочется удивить семью или гостей не просто сытным, но и невероятно ароматным хрустящим блюдом, которое готовится буквально на глазах? Турецкие буреки с мясом — идеальный ответ. Эти рулетики из тончайшего лаваша скрывают внутри сочную, пряную мясную начинку и тягучее золото расплавленного сыра. При запекании лаваш превращается в хрустящую, почти слоеную оболочку, создавая потрясающий контраст с нежной сердцевиной. Это блюдо настолько самодостаточно и эффектно, что легко может заменить собой целый ужин, собрав всех за столом в предвкушении этого кулинарного праздника.

Вам понадобится: 3 больших тонких армянских лаваша, 500 г мясного фарша (говядина или смесь), 300 г рассольного сыра (сулугуни или брынза), 1 крупная луковица, пучок петрушки, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. паприки, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности на сковороде. Добавьте фарш и жарьте до готовности, разбивая комки. В конце приправьте солью, перцем и паприкой, вмешайте мелко рубленную петрушку и остудите. Сыр натрите на крупной терке. Лаваш разрежьте пополам. На каждую половинку выложите слой остывшего фарша и обильно посыпьте сыром. Плотно сверните рулетом, подгибая края. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментом. Каждый рулет щедро смажьте растопленным сливочным маслом для образования золотистой корочки. Выпекайте 15–20 минут до хрустящего, румяного вида. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.