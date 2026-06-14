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14 июня 2026 в 08:51

Латкес — это вам не скучная пюрешка. Открыл для себя новое применение картошки

Фото: D-NEWS.ru
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Думал, латкес — это просто жареная картошка. А это оказался целый кулинарный мир: хрустящая корочка, лесные грибы и нежнейший сливочный соус.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг, большое яйцо — 1 шт., мука — 1 ст. л., сухие белые грибы — 30 г, луковицы — 2 шт., соль, перец, растительное масло, сливки 35% — 200 мл, сливочный сыр — 200 г, укроп и петрушка — по 3 веточки, лимон — 1 шт., маринованные огурчики — 2 шт., слабосоленый лосось — 100 г.

Как готовлю

Сначала залил сухие белые грибы кипятком на 20 минут, а тем временем натер картофель на крупной терке. Самое сложное — это тщательно отжать картофельную массу через полотенце, иначе оладьи развалятся. Добавил к картошке измельченный лук, яйцо, муку, соль, перец и нарезанные грибы.

Лепил лепешки и жарил на раскаленном масле по 2,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Пока оладьи остывали на бумажных полотенцах, взбил сливки со сливочным сыром и рубленой зеленью, добавил лимонный сок.

Выложил соус из кондитерского мешка на каждый латкес, сверху — ломтики огурца и ленты слабосоленого лосося с долькой лимона.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Казалось бы, ну что еще можно сделать из картошки? Латкес способен удивить! Хрустящая корочка, а внутри — нежная, почти кремовая текстура. Грибы добавили глубины, а сливочный сыр с лососем просто свели с ума.

Проверено редакцией
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