Лайму Вайкуле требуют привлечь по статье о реабилитации нацизма Члены движения «Зов народа» потребовали проверить Вайкуле на реабилитацию нацизма

Фото: Михаил Александров/ТАСС

Лайма Вайкуле

Члены общественного движения «Зов народа» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить певицу Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма. Таким образом они отреагировали на слова исполнительницы о том, что памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны не несут никакой художественной ценности. По мнению членов движения, Вайкуле оскорбила историческую память России. Также общественники призвали запретить певице въезд в Россию. Копия обращения опубликована на странице движения во «ВКонтакте».

Просим проверить высказывания музыкальной исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Считаем ее заявления оскорбляющими историческую память и тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. Также просим принять меры для ограничения на въезд на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении «Зова народа».

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с Telegram-каналом SHOT отметил, что раньше, когда певица жила в России, она никогда не высказывалась о советских памятниках, но пошла на этот шаг лишь после переезда в Соединенные Штаты. По мнению парламентария, таким образом Вайкуле пытается «выслужиться перед новыми господами».

Лайме Вайкуле около 70 лет, то есть дожила она до седых волос, и что-то за последние 50 лет не слышал я ни разу ее мнения о том, что ей не нравятся памятники про Великую Отечественную войну. Просто хочет выслужиться перед новыми господами, — считает Гусев.

О том, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут никакой ценности, Вайкуле заявила ранее на своем YouTube-канале. По словам артистки, она не понимает, зачем они нужны и людей, желающих преклонить голову перед ними. Певица также обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка.