Названы города с самыми быстрорастущими ценами на «однушки»

Три города, где цены на однокомнатные квартиры растут быстрее других, назвали эксперты консалтинговой компании SRG. Ими оказались Сочи, Иркутск и Севастополь, сообщили РИА Новости аналитики консалтинговой компании SRG.
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В Севастополе и Иркутске квартиры дорожали в два раза медленнее, чем в Сочи. За это время иркутская недвижимость выросла в цене на 44,95%, а севастопольская — на 44,21%.
Российская столица, которая считается лидером по ценам на недвижимость, оказалась на 18-м месте. Она уступила даже Санкт-Петербургу. Северная столица заняла девятую строчку рейтинга. При этом, как подчёркивают аналитики, средняя стоимость жилья в Петербурге уступает сочинским ценам и составляет 5,5 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что около половины россиян (47%) планируют потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотечного кредита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка.