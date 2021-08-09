Названы города с самыми быстрорастущими ценами на «однушки»

Три города, где цены на однокомнатные квартиры растут быстрее других, назвали эксперты консалтинговой компании SRG. Ими оказались Сочи, Иркутск и Севастополь, сообщили РИА Новости аналитики консалтинговой компании SRG.

Специалисты уточнили , что за последние пять лет «однушки» в Сочи подорожали на 122,09%. Средняя стоимость такой квартиры по итогам первой половины 2021 года составляет 5,6 млн рублей. Пять лет назад аналогичные лоты выставлялись по цене около 2,5 млн рублей.

В Севастополе и Иркутске квартиры дорожали в два раза медленнее, чем в Сочи. За это время иркутская недвижимость выросла в цене на 44,95%, а севастопольская — на 44,21%.

Российская столица, которая считается лидером по ценам на недвижимость, оказалась на 18-м месте. Она уступила даже Санкт-Петербургу. Северная столица заняла девятую строчку рейтинга. При этом, как подчёркивают аналитики, средняя стоимость жилья в Петербурге уступает сочинским ценам и составляет 5,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что около половины россиян (47%) планируют потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотечного кредита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка.



