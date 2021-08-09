Кузнецова проследит за ситуацией с ребёнком в больнице Волгограда

Жители Волгограда пожаловались на плохие условия содержания двухлетнего мальчика в больнице. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в связи с этим в прокуратуру, сообщает РИА Новости.

Поводом для скандала стало видео с ребёнком, запертым в больничной палате. На кадрах, распространённых в соцсетях, маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь.

Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства, — цитирует Кузнецову агентство.

Кузнецова также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи. Ребёнка и его мать навестят.

Отмечается, что ребёнка госпитализировали 30 июля по решению органов системы профилактики. Мать оставила мальчика у знакомых и отправилась распивать спиртное.

Ранее стало известно, что маленькую девочку нашли ночью одну в подмосковном Жуковском. Рядом с ребёнком была найдена также сумка с детскими вещами. На текущий момент девочка находится в одной из местных больниц. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.