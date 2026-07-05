Кусок сыра и лаваш — укладываю в сковородку и уже через 12 минут подаю горячий слоеный пирог

Кусок сыра и лаваш — укладываю в сковородку и уже через 12 минут подаю горячий слоеный пирог

Этот сырный пирог из лаваша с сулугуни готовится на сковороде за 12 минут, а понадобится для него кусок сыра, пачка лаваша и яйцо для смазывания. Попробовав раз, невозможно остановится его готовить.

Для приготовления понадобится: 3 тонких лаваша, 300 г сыра сулугуни, 2 яйца, 100 мл молока, соль. Сулугуни натрите на крупной терке. В миске взбейте яйца с молоком и солью. Лаваши уложите на сковороду внахлест (как солнце), смазывая каждый слой яично-молочной смесью. В центр выложите весь тертый сыр. Заверните края лаваша к центру, промазывая их и формируя пирог. Смажьте верх и бока яичной смесью. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой хрустящей корочки (по 5-6 минут).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и была удивлена: пирог получается сытным и ароматным — идеально для завтрака, перекуса или ужина. Совет: добавьте в начинку рубленую зелень для яркости цвета и вкуса.

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