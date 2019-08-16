https://static.news.ru/photo/88d9637e-c0f6-11e9-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Минздрав выступил с идеей урезать зарплаты курящим работникам. Рекомендации работодателям содержатся в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

В рамках программы руководству советуют оценить издержки и потери, связанные с курением сотрудников и разработать механизм сокращения потребления табака. Для этого предлагается ввести финансовые поощрения или карать штрафами.

Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников, — говорится в тексте документа.

Чтобы отвлечь сотрудников от вредной привычки, в местах общего пользования работодателям рекомендовано оборудовать зоны для физических упражнений. Они станут постепенной заменой перекурам. Кроме того, следует проработать вопрос о помощи по отказу работников от курения: такие меры, по мнению авторов документа, нужно включить в пакет добровольного медстрахования.

Ранее News.ru писал, что число российских компаний, где людям не разрешают курить на работе, за последние девять лет возросло в 1,5 раза. Запрет действует в каждой пятой фирме. При этом оказалось, что 16% курящих отказались от этой привычки в рабочее время. «Дымить» где угодно можно в 2% компаний.