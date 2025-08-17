Куры-рептилоиды: почему они игнорят гнезда и что с этим делать

Многие владельцы кур сталкиваются с ситуацией, когда птицы упорно несутся где угодно, кроме гнезда. Поиск яиц превращается в квест: кусты, углы сарая, под навесом — всё годится, лишь бы не там, где удобно хозяину.

Причин у такого поведения несколько, и большинство из них можно быстро исправить.

1. Слишком много гнёзд

Одна из самых частых ошибок — делать больше гнёзд, чем нужно. Оптимально — одно гнездо на четыре курицы. Если их слишком много, куры начинают использовать их как спальню или туалет.

Что делать: уберите лишние гнёзда, оставив норму.

2. Неправильное место

Курица не будет нестись там, где ей некомфортно. Гнездо должно быть в тёмном, тихом и безопасном месте, желательно чуть приподнятом — особенно зимой.

Что делать: переставьте гнёзда в укромный угол и поднимите их выше.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. Молодые куры

Молодки часто просто не понимают, зачем нужны гнёзда. Одни догадаются сами, другие начнут искать «своё» место.

Что делать: положите в гнездо мячик для гольфа или искусственное яйцо. Это даст сигнал: «здесь безопасно нести яйца».

Чуть внимательности — и ваши куры перестанут устраивать «яичный квест» каждое утро.

