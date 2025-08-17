Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 04:01

Куры-рептилоиды: почему они игнорят гнезда и что с этим делать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Многие владельцы кур сталкиваются с ситуацией, когда птицы упорно несутся где угодно, кроме гнезда. Поиск яиц превращается в квест: кусты, углы сарая, под навесом — всё годится, лишь бы не там, где удобно хозяину.

Причин у такого поведения несколько, и большинство из них можно быстро исправить.

1. Слишком много гнёзд
Одна из самых частых ошибок — делать больше гнёзд, чем нужно. Оптимально — одно гнездо на четыре курицы. Если их слишком много, куры начинают использовать их как спальню или туалет.

Что делать: уберите лишние гнёзда, оставив норму.

2. Неправильное место
Курица не будет нестись там, где ей некомфортно. Гнездо должно быть в тёмном, тихом и безопасном месте, желательно чуть приподнятом — особенно зимой.

Что делать: переставьте гнёзда в укромный угол и поднимите их выше.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. Молодые куры
Молодки часто просто не понимают, зачем нужны гнёзда. Одни догадаются сами, другие начнут искать «своё» место.

Что делать: положите в гнездо мячик для гольфа или искусственное яйцо. Это даст сигнал: «здесь безопасно нести яйца».

Чуть внимательности — и ваши куры перестанут устраивать «яичный квест» каждое утро.

Ранее сообщалось: каждый птицевод знает, как сложно избавиться от аммиачного запаха помета в курятнике. Особенно остро эта проблема стоит зимой, когда долго проветривать помещение невозможно из-за холода.

куры
птицы
советы
яйца
Валерия Мартынович
В. Мартынович
