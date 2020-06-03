Курский губернатор изолировался до получения результатов теста на COVID-19

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Протекание COVID-19 в лёгкой форме не гарантирует отсутствия осложнений. Если у человека, лечащегося на дому, на третий день после выявления болезни сохраняется температура, его следует госпитализировать.

Об этом в эфире программы «Время» на Первом канале сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что опирается в своих суждениях на седьмую версию разработанных Минздравом методических рекомендаций по...