Курский губернатор изолировался до получения результатов теста на COVID-19

Губернатор Курской области Роман Старовойт сдал тест на коронавирус. По появления его результатов политик будет работать из дома.
В местной администрации сообщили, что причиной стало подтверждение заболевания у первого заместителя главы региона Станислава Набоко,
Ранее NEWS.ru писал о смерти от коронавируса молодой медсестры из Кабардино-Балкарской Республики. Погибшая 27-летняя Альбина Бозиева работала в COVID-госпитале № 1, где спасала заражённых с первых дней работы медучреждения.
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