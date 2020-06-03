Общество

Курский губернатор изолировался до получения результатов теста на COVID-19

22:48, 03 июня 2020
Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт сдал тест на коронавирус. По появления его результатов политик будет работать из дома.

В местной администрации сообщили, что причиной стало подтверждение заболевания у первого заместителя главы региона Станислава Набоко, передаёт РИА Новости. Руководитель сдал анализы сразу после получения этой информации.

Ранее NEWS.ru писал о смерти от коронавируса молодой медсестры из Кабардино-Балкарской Республики. Погибшая 27-летняя Альбина Бозиева работала в COVID-госпитале № 1, где спасала заражённых с первых дней работы медучреждения.

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