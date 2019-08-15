https://static.news.ru/photo/0aca9f40-bfd2-11e9-9498-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Konrad Wothe

Большая часть отдыхающих из России вступает в романтические отношения с новыми знакомыми на черноморских курортах.

Женщины заводили курортные романы в Турции так же часто, как и на российских курортах, в 25% случаев, мужчины — намного реже, сообщает РИА Новости .

Мужчинам же, помимо отечественных курортах, чаще удавалось завести отношения в Азии, в частности — в Таиланде (15%). На Кипре посчастливилось найти пару 10% мужчин и 9% женщин.

Как писал News.ru ранее, большинство российских путешественников считает, что в первое зарубежное путешествие лучше отправляться в Турцию или Чехию. Первая привлекает средиземноморскими курортами с отелями по системе «всё включено». Вторая — тем, что «лететь недалеко, и билеты стоят не так дорого».