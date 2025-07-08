Курочка в сливках: грибной рай за 20 минут!

Курочка в сливках: грибной рай за 20 минут!

Устала думать, что приготовить на ужин? Эта нежная подлива с курицей и грибами станет вашим любимым рецептом! Просто, быстро и безумно вкусно — проверено на моей семье.

Блюдо получается настолько универсальным, что подойдет к любому гарниру. Макароны, картошечка или гречка — все будет съедено с благодарными возгласами!

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Сливки — 200 мл

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Лук обжариваем до золотистости, добавляем нарезанные грибы. Через 2 минуты кладем кусочки курицы. Когда филе побелеет, вливаем сливки, солим, перчим. Тушим под крышкой 12 минут на медленном огне.

Ароматная подлива готова! Совет: если хотите более густую консистенцию, добавьте ложку муки при обжарке лука. Приятного аппетита!

Духовка сломалась, а так хочется настоящей лазаньи? Не проблема! Оказывается, это итальянское чудо можно приготовить даже на обычной плите. Главное — знать несколько хитростей, которыми я с вами поделюсь.