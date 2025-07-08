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08 июля 2025 в 13:00

Курочка в сливках: грибной рай за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устала думать, что приготовить на ужин? Эта нежная подлива с курицей и грибами станет вашим любимым рецептом! Просто, быстро и безумно вкусно — проверено на моей семье.

Блюдо получается настолько универсальным, что подойдет к любому гарниру. Макароны, картошечка или гречка — все будет съедено с благодарными возгласами!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки — 200 мл
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Лук обжариваем до золотистости, добавляем нарезанные грибы. Через 2 минуты кладем кусочки курицы. Когда филе побелеет, вливаем сливки, солим, перчим. Тушим под крышкой 12 минут на медленном огне.

Ароматная подлива готова! Совет: если хотите более густую консистенцию, добавьте ложку муки при обжарке лука. Приятного аппетита!

Духовка сломалась, а так хочется настоящей лазаньи? Не проблема! Оказывается, это итальянское чудо можно приготовить даже на обычной плите. Главное — знать несколько хитростей, которыми я с вами поделюсь.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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