Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 07:21

Курочка больше не будет пресной — этот чесночный соус по-домашнему творит чудеса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я начал готовить, когда искал способ сделать куриную грудку по-настоящему сочной и ароматной. Меня покорил нежный сливочный соус с чесноком и свежей зеленью. Теперь это мой любимый вариант ужина, который готовится быстро, но получается по-ресторанному изысканно.

Для приготовления мне нужно: 400 г куриного филе, 200 мл сливок, 2 зубчика чеснока, чайная ложка оливкового масла, пучок петрушки, 6 помидоров черри, соль и перец. Чеснок мелко рублю и обжариваю на оливковом масле около минуты. Добавляю измельченную петрушку и сливки, прогреваю еще минуту.

Куриное филе нарезаю кубиками и слегка обжариваю на сухой сковороде до легкой корочки. Добавляю курицу и разрезанные пополам помидоры черри в сливочный соус. Солю, перчу, накрываю крышкой и тушу на небольшом огне 15 минут. Подаю с рисом или пастой, поливая обильно соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Читайте также
Калорийная бомба или полезный перекус: врач вынесла приговор шаурме
Здоровье/красота
Калорийная бомба или полезный перекус: врач вынесла приговор шаурме
Зимняя подкормка птиц: как, кого и чем кормить безопасно и правильно
Семья и жизнь
Зимняя подкормка птиц: как, кого и чем кормить безопасно и правильно
Два яблока и горстка муки. Пеку нежные гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! Вкусно, просто и необычно
Общество
Два яблока и горстка муки. Пеку нежные гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! Вкусно, просто и необычно
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
С этой аджикой всё будет вкусным! Аджика для шашлыка, хинкали и пиццы — просто и очень вкусно
Общество
С этой аджикой всё будет вкусным! Аджика для шашлыка, хинкали и пиццы — просто и очень вкусно
еда
рецепты
соусы
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
В школьную программу средних классов захотели вернуть один предмет
В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
Сын Медведева высказался о расстрелах за коррупцию
Вкусный и полезный осенний завтрак! Пшенная каша с тыквой на молоке
Около 10 взрывов прогремело ночью в двух российских городах
Банки стали внезапно менять условия кредитов без предупреждения
В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине
Трамп с женой устроили Хэллоуин в Белом доме
В Госдуме предложили установить «рыбный четверг»
Ветеринар рассказал, как отучить кошку рыться в домашних цветах
Украина рискует остаться без денег до прихода весны
Каллас потеряла позиции после конфликта с фон дер Ляйен
Стало известно, можно ли наказать владельца собаки за громкий лай питомца
В Москве арестовали общественного деятеля по делу о торговле детьми
ПВО сбила несколько дронов в Ростовской области
ВСУ попытались атаковать инфраструктуру вблизи Владимира
К чему снятся котята: толкования, которые удивят вас
Военэксперт рассказал о «подземном городе» ВСУ в Константиновке
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.