Курочка больше не будет пресной — этот чесночный соус по-домашнему творит чудеса

Курочка больше не будет пресной — этот чесночный соус по-домашнему творит чудеса

Это блюдо я начал готовить, когда искал способ сделать куриную грудку по-настоящему сочной и ароматной. Меня покорил нежный сливочный соус с чесноком и свежей зеленью. Теперь это мой любимый вариант ужина, который готовится быстро, но получается по-ресторанному изысканно.

Для приготовления мне нужно: 400 г куриного филе, 200 мл сливок, 2 зубчика чеснока, чайная ложка оливкового масла, пучок петрушки, 6 помидоров черри, соль и перец. Чеснок мелко рублю и обжариваю на оливковом масле около минуты. Добавляю измельченную петрушку и сливки, прогреваю еще минуту.

Куриное филе нарезаю кубиками и слегка обжариваю на сухой сковороде до легкой корочки. Добавляю курицу и разрезанные пополам помидоры черри в сливочный соус. Солю, перчу, накрываю крышкой и тушу на небольшом огне 15 минут. Подаю с рисом или пастой, поливая обильно соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.