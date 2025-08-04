Куриный салат с цитрусовыми нотками — неожиданно вкусный дуэт для салата

Салат с курицей и апельсинами — это свежее и необычное блюдо, которое удивит сочетанием вкусов. Яркие цитрусовые нотки прекрасно дополняют нежное куриное мясо, а соленая фета добавляет пикантности.
Ингредиенты:
- кочанный салат — 300 г;
- куриное филе — 400 г;
- молотый кориандр — 1 ч. л;
- соль — по вкусу;
- петрушка — 5-6 веточек;
- зеленый лук — 5-6 перьев;
- фета — 120 г;
- апельсины — 2 шт.;
- грецкие орехи — 70 г.
Для заправки:
- белый винный уксус — 50 мл;
- оливковое масло — 50 мл;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Филе натрите кориандром, солью и перцем, обжарьте до готовности.
- Апельсины очистите и нарежьте дольками.
- Салатные листья порвите руками, зелень мелко нарежьте.
- Остывшую курицу нарежьте кусочками.
- В миске смешайте салат, курицу, апельсины, зелень и раскрошенную фету.
- Взбейте уксус с маслом, добавьте соль и перец.
- Перед подачей полейте салат заправкой и посыпьте поджаренными грецкими орехами.
Ранее сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.