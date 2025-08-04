Куриный салат с цитрусовыми нотками — неожиданно вкусный дуэт для салата

Куриный салат с цитрусовыми нотками — неожиданно вкусный дуэт для салата

Салат с курицей и апельсинами — это свежее и необычное блюдо, которое удивит сочетанием вкусов. Яркие цитрусовые нотки прекрасно дополняют нежное куриное мясо, а соленая фета добавляет пикантности.

Ингредиенты:

кочанный салат — 300 г;

куриное филе — 400 г;

молотый кориандр — 1 ч. л;

соль — по вкусу;

петрушка — 5-6 веточек;

зеленый лук — 5-6 перьев;

фета — 120 г;

апельсины — 2 шт.;

грецкие орехи — 70 г.

Для заправки:

белый винный уксус — 50 мл;

оливковое масло — 50 мл;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Филе натрите кориандром, солью и перцем, обжарьте до готовности. Апельсины очистите и нарежьте дольками. Салатные листья порвите руками, зелень мелко нарежьте. Остывшую курицу нарежьте кусочками. В миске смешайте салат, курицу, апельсины, зелень и раскрошенную фету. Взбейте уксус с маслом, добавьте соль и перец. Перед подачей полейте салат заправкой и посыпьте поджаренными грецкими орехами.

Ранее сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.