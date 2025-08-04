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04 августа 2025 в 10:13

Куриный салат с цитрусовыми нотками — неожиданно вкусный дуэт для салата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с курицей и апельсинами — это свежее и необычное блюдо, которое удивит сочетанием вкусов. Яркие цитрусовые нотки прекрасно дополняют нежное куриное мясо, а соленая фета добавляет пикантности.

Ингредиенты:

  • кочанный салат — 300 г;
  • куриное филе — 400 г;
  • молотый кориандр — 1 ч. л;
  • соль — по вкусу;
  • петрушка — 5-6 веточек;
  • зеленый лук — 5-6 перьев;
  • фета — 120 г;
  • апельсины — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 70 г.

Для заправки:

  • белый винный уксус — 50 мл;
  • оливковое масло — 50 мл;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе натрите кориандром, солью и перцем, обжарьте до готовности.
  2. Апельсины очистите и нарежьте дольками.
  3. Салатные листья порвите руками, зелень мелко нарежьте.
  4. Остывшую курицу нарежьте кусочками.
  5. В миске смешайте салат, курицу, апельсины, зелень и раскрошенную фету.
  6. Взбейте уксус с маслом, добавьте соль и перец.
  7. Перед подачей полейте салат заправкой и посыпьте поджаренными грецкими орехами.

Ранее сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
салаты
рецепты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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